Украшаем дом своими руками: мастер-класс от тагильской мастерицы по созданию панно с элементами макраме

Мы продолжаем делиться интересными идеями для оформления домашнего пространства. Преподаватель творческих занятий для детей и взрослых Ольга Емельяненко подготовила мастер-класс, в котором вы познакомитесь с искусством макраме и узнаете, как преобразить стены своей спальни или гостиной.

«Макраме — особая техника узелкового плетения, известная ещё с древности. На своих занятиях я использую разные приёмы декоративно-прикладного искусства, но именно макраме — одно из моих любимых. Для меня это плетение очень успокаивающий и даже медитативный процесс. Позволяет расслабиться, отключиться от потока мыслей и просто наблюдать, как узелки превращаются в нечто объёмное и прекрасное», — поделилась Ольга.

1. Подготовка материалов:

— хлопчатобумажный шнур или плотная верёвка, 20 метров;

— толстая ветка;

— украшение: бусины, ленты, прищепки и любой другой декор.

2. Закрепление верёвки на ветке.

Верёвку разделить на десять частей и каждую часть сложить пополам. У всех верёвок должна получиться петелька с одной стороны, а с другой — два обрезанных конца. Петли обмотать сверху на ветку, обрезанные концы пропустить через петлю. Верёвки крепко затянуть.

3. Плетение узлов.

В итоге должно получиться 20 висящих верёвок. Их требуется разделить на 5 рядов по 4 нитки в ряду. Чтобы сплети узел, нужно взять первую нитку у одного из рядов и перекинуть за четвёртую нитку, затем четвёртую перекинуть за первую, шаг повторить. На фотографии показана схема плетения.

Те же шаги проделать со всеми рядами. Узлы затягивать до конца не нужно, должно оставаться небольшое пространство.

4. Плетение «паутинки».

После того как все ряды будут готовы, их нужно начать переплетать между собой таким же образом, как и на шаге 3. В итоге должна получиться «паутинка». Концы верёвок собирают вместе и завязывают атласной лентой.

5. Оформление панно.

Работу можно дополнить бусами или лентами, а также закрепить фотографии или открытки при помощи декоративных прищепок.