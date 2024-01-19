«Украла, выпила — в тюрьму!» В Нижнем Тагиле женщина вскрыла чужую квартиру ради выпивки

В Нижнем Тагиле Пригородный районный суд Свердловской области вынес приговор неоднократно судимой местной жительнице за кражу денег из чужой квартиры.

Как сообщает пресс-служба Пригородного суда, летом 2023 года женщина распивала спиртные напитки со своим соседом. Когда алкоголь закончился, подсудимая, желая продолжить вечер, незаконно проникла в соседнюю квартиру, достоверно зная, что у потерпевшего дома имеются наличные деньги. Вскрыв квартиру, грабительница украла 1000 рублей, которые потратила на личные нужды. Женщине было предъявлено обвинение по ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в жилище).

В итоге суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок три года в исправительной колонии общего режима. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.