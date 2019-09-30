Украл, выпил — в тюрьму. В Нижнем Тагиле задержан рецидивист, который украл из магазина сотовый телефон, продал его, а деньги потратил на алкоголь

Полицейские ОП № 16 Нижнего Тагила по горячим следам раскрыли ограбление салона сотовой связи в центре города. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», накануне в дежурную часть поступило сообщение, что неизвестный мужчина украл из торговой точки телефон стоимостью 10 тысяч рублей.

«Под видом покупателя злоумышленник обратился к продавцу с просьбой продемонстрировать заинтересовавший его телефон, объяснив, что хочет себе такой приобрести. Продавец передала в руки молодого человека телефон, тот сделал вид, что его разглядывает. Дождавшись момента, когда девушка-консультант отвернулась, злоумышленник выбежал из помещения салона связи, прихватив сотовый телефон. Продавец окликнула злоумышленника, но тот спешно удалился», — пояснили в полиции.

По записям с камер видеонаблюдения и отпечаткам пальцев грабитель был установлен. Им оказался 30-летний ранее неоднократно судимый за имущественные преступления мужчина, проживающий в районе посёлка Старатель. Из мест лишения свободы он освободился около двух лет назад, а теперь работает на одном из городских предприятий. Мужчина был задержан сыщиками у себя дома в состоянии сильного алкогольного опьянения. Подозреваемый дал признательные показания в совершённом грабеже, сообщив, что похищенный телефон сдал в ломбард.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Грабёж». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до четырёх лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Принимаются необходимые меры для возвращения похищенного имущества.