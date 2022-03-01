Украинский голкипер Ярослав Годзюр расторг контракт с ФК «Урал»

Футбольный клуб «Урал» и вратарь из Украины Ярослав Годзюр расторгли контракт по обоюдному согласию. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

«Благодарим Ярослава за игру в нашей команде. Мы ценим вклад, который он внёс в результаты клуба. Желаем Ярославу и всей его семье благополучия!» — отметили в пресс-службе клуба.

36-летний Годзюр выступал за «шмелей» с 2017 года. В этом сезоне украинский вратарь в четырёх матчах во всех турнирах пропустил пять мячей. Его контракт с клубом истекал через полтора сезона.