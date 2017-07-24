Украина приняла окончательное решение о ликвидации концерна «Антонов»

Министерство экономического развития и торговли Украины по поручению правительства страны создало ликвидационную комиссию, которой предстоит завершить процесс ликвидации авиационного концерна «Антонов», пишет РБК.

Возглавил комиссию замглавы Минэкономразвития Юрий Бровченко. В сообщении пресс-службы кабмина решение о ликвидации концерна названо «техническим» и «формализующим» ранее принятые решения о передаче входивших в состав концерна предприятий — госпредприятия «Антонов», Харьковского авиационного завода и киевского 410-го завода гражданской авиации — в ведение госконцерна «Укроборонпром».

В сообщении группы предприятий «Антонов», которая занимается проектированием новых моделей и строительством самолётов, подчёркивается, что компания продолжает работать в штатном режиме, а её продукция по-прежнему представлена на рынке под брендом «Антонов».

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Реальное время»