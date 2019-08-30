Украина и Россия начали обмен пленными

Новоизбранный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в пятницу ночью сообщил, что между Украиной и Россией начался обмен пленными, пишет «Интерфакс».

«Молимся. Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой! Ждём!» — написал Рябошапка в Facebook.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов написал в телеграм-канале, что самолёт с освобождёнными украинцами рано утром в пятницу должен прилететь в Киев.

В ходе первого телефонного разговора между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, состоявшегося по инициативе украинской стороны 12 июля, лидеры России и Украины обсуждали ситуацию в Донбассе и обмен пленными, перспективы переговоров в нормандском формате.

В середине июля уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова встречалась с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, они обменялись списками заключённых в России и Украине, договорились о помощи им.

В списке украинского омбудсмена значилось 150 человек, в списке российского омбудсмена — 34.