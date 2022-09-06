Угрожавшего взорвать дома в Нижнем Тагиле лжеминёра отправили за решётку на 4 года

Городской суд Краснотурьинска вынес приговор местному жителю, который по телефону угрожал взорвать дома в Краснотурьинске, Кушве, Нижнем Тагиле, Верхотурье и Екатеринбурге. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе суда, 52-летний мужчина в мае 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил со своего мобильного телефона на номер экстренных служб 112 и заявил о намерении взрывать дома в разных городах Свердловской области. Кроме этого, он угрожал расстрелять сотрудников полиции. Слова мужчины были восприняты как реальная угроза, и в скором времени он был задержан. Во время судебного разбирательства мужчина во всём сознался.

Суд признал его виновным в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершённое из хулиганских побуждений), и назначил наказание в виде 1 года 10 месяцев ограничения свободы. Однако, поскольку обвиняемый ранее уже был судим и отбывал наказание за грабёж, суд приговорил его к 4 годам лишения свободы в колонии особого режима.