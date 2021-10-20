Угощают чаем, боятся мошенников и критикуют онлайн-формат. Как проходит перепись населения в Нижнем Тагиле

15 октября в стране начался основной этап всероссийской переписи населения (ВПН). Нынешняя перепись впервые проходит в цифровом формате: граждане могут самостоятельно заполнить переписной лист на портале госуслуг, в МФЦ и на стационарных участках. Но традиционный вариант переписи не исчез: в Нижнем Тагиле более 600 переписчиков уже приступили к работе, они до 14 ноября должны постучаться в дом к каждому тагильчанину и задать 33 вопроса. О том, как проходит перепись и кто в ней участвует, узнала журналист АН «Между строк» Екатерина Кукина.

44-летняя Наталья Михалицына работает переписчиком впервые. Она уверена: важно знать, сколько в Нижнем Тагиле проживает людей и в каких условиях они живут. Как и многие переписчики, Наталья совмещает эту деятельность с основной работой — она учитель начальных классов и завуч по правовой работе.

«Я всегда была такой активной. Меня часто спрашивают, как я успеваю в саду цветы посадить, на выборах наблюдателем поработать, в переписи населения поучаствовать. Но для меня это обычный образ жизни, я всегда везде участвую», — говорит Наталья Михалицына.

Женщине достался частный сектор на Старой Гальянке, за месяц она должна обойти 261 дом и переписать всех жильцов. 15 и 16 октября Наталья проходила обучение, а 17 октября заступила на службу. Перед выходом на работу Наталья надевает синий жилет со светоотражающими элементами и логотипом ВПН-2021 и берёт с собой специальный планшет. В среднем на перепись одного дома у неё уходит 25 минут.

В понедельник в 16:00 мы отправились с Натальей на обход домов по улице Пришвина. Нам открывают не все жильцы. В первых трёх домах никого не было. Только в четвёртом дверь открыла 77-летняя пенсионерка Надежда Горбунова.

Бабушка приглашает нас сразу в дом и предлагает чай. Наталья говорит, что её часто приглашают остаться на ужин или хотя бы на чай, но она отказывается — работы слишком много. Пенсионерка подробно отвечает на все вопросы и рассказывает даже больше, чем нужно.

Закончив опрос, мы с Натальей идём дальше. В одном из домов открыл 58-летний Николай Янченков. Он переписал сразу четырёх человек: себя, жену, дочь и зятя. На опрос ушло около 15 минут.

«Слышал про перепись населения. Нужно проводить её, нужно же знать, сколько нас — 1,5 миллиона или 1,5 миллиарда, как в Китае. Важно знать, в каких условиях живут люди. В онлайн-переписи решил не участвовать, потому что с интернетом плохо лажу. Мне ближе традиционный метод переписи», — рассказал 58-летний Николай Янченков.

Людям, которые не открыли дверь, Наталья оставляет буклеты с информацией о переписи населения и контакты их переписного участка. Если жители домов не придут на участок, женщине придётся повторно идти к ним в гости.

«Мне кажется, в частном секторе сложнее работать: там реже открывают, много собак и работать приходится на улице, а не в подъезде», — считает контролёр переписного участка на Челюскинцев, 61 Людмила Малых.

В ВПН-2021 задействованы не только переписчики, но и контролёры. Сначала они обучают переписчиков, а в остальное время следят за работой своих подопечных и проводят опрос населения на переписном участке. Людмила Малых участвовала в переписи 11 лет назад, тогда работала переписчиком, сейчас она контролёр полевого уровня на участке по адресу Челюскинцев, 61. За женщиной закреплено шесть переписчиков.

«Скажу, что основная масса людей благосклонна, люди приветливы, все активно отвечают на вопросы. Я думала, хуже будет, но нет. Сегодня ходила с переписчиком и нам в одной квартире открыла молодая женщина. Она говорит: “У меня маме 80 лет, пусть она ответит, ей будет очень приятно, что про неё не забыли”. И бабушка действительно так расцвела, всё так хорошо и подробно рассказала», — отмечает Людмила Малых.

Дочь и муж Людмилы Малых тоже работают переписчиками.

«Интересно работать переписчиком, столько о наших людях узнаём. У меня дочка вчера уснуть не могла, потому что была под большим впечатлением. Ей то один человек приснится, то другой», — рассказывает Людмила.

Быть переписчиком совсем не просто: основная работа, как правило, по вечерам, за несколько часов нужно обойти десятки квартир (норма нагрузки переписчика — 550 респондентов). Работать приходится в любую погоду. Людмила говорит, что за четыре дня переписи населения с участка уволились три человека. Пришлось вызывать людей из резерва. За 31 день работы каждый переписчик получит 18 тысяч рублей.

27-летний Сергей Ширинкин — индивидуальный предприниматель, занимается строительством домов. В этом году он решил впервые поработать переписчиком, захотелось попробовать себя в чём-то новом. Тем более жена тоже работает на другом переписном участке.

Сергей обходит Лебяжку, за ним закреплено 240 квартир, 75 из них он уже прошёл. Во время переписи Сергей узнал, что 14 квартир нежилые.

«Многие бабушки сейчас боятся открывать двери, потому что много мошенников появилось. В таком случае я оставляю им информационный лист о переписи. Ещё сегодня был интересный случай: я пришёл к женщине, а она на русском очень плохо говорит. Поэтому мы с ней через переводчик общались», — рассказал Сергей Ширинкин.

Мы обходим с Сергеем около 10 квартир, во многих нам не отвечают, даже если в помещении кто-то есть. Но одна тагильчанка всё-таки открывает, она прошла перепись населения онлайн. Сергей говорит, что у него к данному моменту через сайт госуслуг «переписались» всего три человека.

«Прошла онлайн-перепись, потому что на работе заставили: дело в том, что я работаю в госучреждении. Но смысла в переписи не вижу. Что она даст? Уровень зарплаты не называется: бедные мы или богатые — непонятно. Спрашивают, сколько у нас детей, но зачем это? Неужели в ЗАГСе нельзя посмотреть? Спрашивают год рождения первого ребёнка, а почему не волнует рождение второго, третьего ребёнка? Очень непонятно», — считает тагильчанка.

К переписи онлайн много претензий. Тагильчанка Валерия ответила все вопросы на «Госуслугах», но её код переписчику считать не удалось.

«Я живу временно в доме на улице Зари, потому что в моей квартире идёт ремонт. Но прописана я на ГГМ. Перепись я прошла, указав адрес по прописке. Однако переписчица сказала, что не может считать мой код, так как её планшет может считать лишь дома на Зари. Она сказала, что мне нужно идти на стационарный участок ВПН, якобы там есть планшет без ограничений адресов. Но идти я никуда не хочу», — возмущается Валерия.

Итоги переписи будут общедоступными на сайте Росстата. Предварительные итоги станут известны в апреле 2022 года, полные планируют опубликовать ближе к концу следующего года. Данные будут формироваться как в целом по России, так и по регионам и населённым пунктам. Тагильчане смогут увидеть полную картину по Нижнему Тагилу и сравнить её с данными 10-летней давности.