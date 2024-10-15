Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух детей в болоте под Нижним Тагилом

Прокуратура Пригородного района начала проверку в связи с трагической гибелью двух 9-летних детей, провалившихся под лёд в посёлке Новоасбест Горноуральского городского округа.



Вчера, 14 октября, трое детей — 9-летние мальчик и девочка, а также 13-летний мальчик — днём пошли на прогулку. Они направились к болоту, расположенному в 100 метрах от улицы Цыганково. На поверхности водоёма находилась наледь, по которой дети решили пройти. В то время как старший мальчик остался на берегу, двое младших провалились под лёд. 13-летний парень побежал за помощью, но было уже поздно.

«По имеющимся предварительным данным, семьи, в которых случилась непоправимая беда, на учёте в органах системы профилактики (в том числе ПДН полиции) не состояли, семьи эти благополучные. Глубина водоёма в районе места происшествия достигает 3 метров. Дом, в котором проживал один из погибших, расположен всего в 300 метрах. В ходе разбирательства, проводимого сотрудниками органов внутренних дел, будет проверяться, принимались ли должные меры по недопущению случаев выхода несовершеннолетних детей на лёд, также будет дана оценка действиям (возможному бездействию) родителей», — сообщил начальник пресс-службы Свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что следственным отделом по Пригородному району возбуждено уголовное дело по факту гибели детей.

«Для того чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства случившейся трагедии, по этому факту следственным отделом по Пригородному району СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — уточнил Александр Шульга.

Следователь СКР осуществил осмотр места происшествия и проводит допрос свидетелей, а также запрашивает материалы, характеризующие семьи, в которых воспитывались дети. Тела погибших будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу для определения точной причины смерти. На данный момент предварительно установлено, что причиной стало утопление, внешних телесных повреждений не обнаружено. Проводятся и другие процессуальные действия для надлежащей правовой оценки случившегося.