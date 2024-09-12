Уголовное дело по отмыванию денег против руководителя КПК «Первый» передано в суд

Прокуратурой Свердловской области вынесено обвинительное заключение в рамках уголовного дела в отношении председателя правления кредитных потребительских кооперативов.

По версии следствия, обвиняемый, занимая должность в кредитных потребительских кооперативах «Первый», «Первый Уральский» (до 28 сентября 2016 года известный как «Кредитный клуб»), «Первый Северный» (до 22 июня 2016 года функционировавший как КПК «Займ-онлайн»), заключал с гражданами, желающими вложить свои личные средства, договоры на временное хранение средств в кооперативе. Он обещал ежедневные выплаты процентов и гарантировал высокую доходность. Под предлогом преумножения денежных средств обвиняемый совершал их хищение.

В ходе расследования были установлены признаки нарушений нормативных актов Банка России и законодательства о бухучёте. В частности, речь идёт о мнимых операциях в бухгалтерском учёте, выдаче займов за счёт неинкассированных денежных средств, неправильном оформлении приходных и расходных кассовых ордеров. В целях легализации краденных денег заключались договоры займа с получением права пользования через другое лицо.

«С целью активного привлечения населения к деятельности КПК организаторы в различных городах Свердловской области систематически проводили информационные презентации и семинары, в ходе которых расхваливали преимущества вступления в эту организацию и соблазняли возможностью получения высокого дохода с ежедневным начислением процентов. Кроме того, активное развитие КПК демонстрировалось на платной основе в СМИ. Отлаженная технология манипуляции сознанием пайщиков позволила запустить социально-психологический механизм формирования лавинообразного эффекта, обусловившего включение массы людей в деятельность кооператива, в том числе наиболее уязвимой категории людей — пенсионеров», — рассказал ранее руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Действия председателя правления нанесли материальный ущерб более чем 2 тысячам пайщиков, проживающих в районах Свердловской области (в том числе в Нижнем Тагиле), Пермского края, Краснодарского края, а также в ХМАО-Югра, на общую сумму свыше 1 млрд рублей.

Напомним, в начале апреля 2020 года полиция Нижнего Тагила просила откликнуться пайщиков, пострадавших от деятельности потребительского кооператива «Первый», действовавшего на территории Нижнего Тагила с 2017 по июнь 2019 года. Его офисы располагались в трёх местах: на проспекте Ленина, 52, на проспекте Вагоностроителей, 26 и на Октябрьском проспекте, 12.