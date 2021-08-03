Уголовное дело «девочки из шкафа» из Карпинска направлено в суд

Уголовное дело матери девочки из Краснотурьинска, которая держала её с рождения в шкафу и не кормила, направлено в суд города Карпинска, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Свердловской области.

«В ходе предварительного следствия сотрудниками Следственного комитета выполнен комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств. Допрошен ряд свидетелей, назначены и проведены необходимые экспертизы (в том числе судебная стационарная психиатрическая экспертиза в отношении матери ребёнка показала, что она вменяемая и отдаёт себе отчёт в совершаемых действиях). Несмотря на то, что свою вину обвиняемая признала лишь частично, тем не менее сотрудникам Следственного комитета удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Карпинский городской суд для рассмотрения по существу. Также в ходе следствия выяснялись причины и условия, которые способствовали совершению преступления. Следователем СКР приняты меры по недопущению таких обстоятельств впредь», — сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга.

Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова уточнила, что прокуратура города Карпинска Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении матери девочки-Маугли.

«Женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости), п. "в" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, в отношении малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, а равно с издевательством и мучениями для потерпевшего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним)», — рассказала Марина Канатова.

Напомним, ребёнка обнаружили в запертом шкафу в одной из квартир Карпинска. 37-летняя мать полугодовалой девочки не хотела третьего ребёнка, так как развелась незадолго до родов. Убить дочь она не решилась и попробовала уморить её голодом. Ребёнка тайком подкармливал старший брат. Позже ребёнка обнаружила одна из подруг хозяйки квартиры. После того как девочка набрала вес, её выписали из больницы.