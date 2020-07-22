«Угнаны в неизвестном направлении». «Рифей» жалуется на кражу мусорных контейнеров в Нижнем Тагиле

ООО «Компания “Рифей”» направило в правоохранительные органы заявление о краже нескольких мусорных контейнеров и о вандализме.

Как рассказали в пресс-службе компании, новые контейнеры были расставлены в Дзержинском районе Нижнего Тагила с начала июля. За три недели с момента обновления инфраструктуры района пострадало 5 контейнеров, ещё 2 были угнаны в неизвестном направлении с контейнерной площадки. По каждому случаю региональный оператор уже направил заявление в правоохранительные органы с просьбой найти и привлечь к уголовной ответственности нарушителей.

«Отсутствие даже одного колеса на контейнере делает его практически непригодным к использованию. Уменьшение количества контейнеров приводит к частому переполнению ёмкостей под ТКО на площадке. В итоге стремление личной наживы одного человека создаёт неудобства для десятков других людей, живущих в домах по соседству», — говорит исполнительный директор ООО «Компания “Рифей”» Фёдор Потапов.

В Нижнем Тагиле создаётся новый контейнерный парк. С начала экологической реформы в город было поставлено 548 современных ёмкостей для твёрдых коммунальных отходов.

С 2019 года в Свердловской области действуют новые правила обращения с ТКО. Контролирует работу организаций, которые в числе прочего занимаются вывозом отходов, в северном кластере с центром в Нижнем Тагиле ООО «Компания “Рифей”», аффилированное с «Тюменским экологическим объединением» (принадлежит энергоолигархам Артёму Бикову и Алексею Боброву). Региональный оператор занимается заключением договоров с жильцами, ТСЖ и управляющими компаниями на оказание услуг по вывозу ТКО, организует сбор, транспортировку и сдачу утилизирующим компаниям опасных отходов.