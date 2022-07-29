УФСБ по Свердловской области возглавил генерал-майор из Тюмени 

В Свердловской области назначили нового главу Управления ФСБ. Им стал 46-летний генерал-майор Игорь Николаев из Тюмени, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

С 2020 года Игорь Николаев возглавлял УФСБ по Тюменской области, а ранее работал на аналогичной должности в Республике Бурятия и Владимирской области. До этого был заместителем начальника УФСБ по Москве и Московской области, начальником службы по борьбе с терроризмом, а затем заместителем начальника одного из отделов Управления «М» в ФСБ.

Николаев сменил на посту Алексея Зиновьева, который возглавлял УФСБ России по Свердловской области с 2019 года. По данным URA.RU, Зиновьев пошёл на повышение в Москве и вскоре будет работать в одном из ключевых подразделений Центрального аппарата ведомства.