УФАС проверит закупку областным минздравом оборудования, которое нельзя использовать

Свердловская антимонопольная служба 28 июня проведёт внеплановую проверку регионального Минздрава, сообщили «РБК-Екатеринбург» в УФАС.

В 2018 году из резервного фонда Правительства России Минздраву выделили 4,35 млрд рублей для предоставления межбюджетных трансфертов субъектам федерации на развитие паллиативной медпомощи. Свердловская область получила федеральную субсидию в 38 млн рублей на покупку аппаратов ИВЛ для тяжелобольных детей. На эти деньги паллиативная служба должна была получить 33 аппарата для домашнего использования, чтобы пациенты могли жить за пределами больницы.

Позже выяснилось, что у закупленных аппаратов Trilogy 202 отсутствует возможность подключения к источнику кислорода низкого давления, поэтому его невозможно использовать дома. Кроме того, у оборудования нет интерфейса на русском языке, что затрудняет его использование, а при аварийном отключении энергии эти аппараты ИВЛ могут работать максимум три часа, что создаёт угрозу для жизни пациента.

После поставки не приходных для паллиативной помощи аппаратов искусственной вентиляции лёгких для детей медицинское сообщество настаивало на редакции конкурсной документации, чтобы получить крайне необходимое для региона оборудование, но их призыв проигнорировали.

Компания «Линкос МК», которая не смогла принять участие в конкурсе, обратилась с жалобой в свердловское УФАС и заявила о нарушениях в конкурсной документации, но ведомство вернуло жалобу, поскольку её зарегистрировали после проведения аукциона.

Руководство «Линкос МК» обжаловало решение антимонопольного органа в свердловском арбитраже, и суд встал на сторону компании. Апелляционная инстанция подтвердила решение первой, согласившись, что отказ в рассмотрении жалобы — неправомерный. В мотивировочной части сообщается, что, несмотря на завершение конкурсной процедуры и исполнение контракта, антимонопольный орган имеет право проверить жалобу и принять соответствующее решение.

Основанием для внеплановой проверки может быть жалоба на действия заказчика от общественного объединения, объединения юридических лиц или участника закупки. Причиной также может стать поступление информации о нарушении заказчиком законодательства о контрактной системе закупок, сообщили РБК в УФАС.