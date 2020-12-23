УФАС признало фармацевтические компании депутата Свердловской области картелем

Комиссия Свердловского УФАС признала, что три компании, подконтрольные депутату Заксобрания Александру Серебренникову, вступили в сговор при поставке лекарства в онкоцентр. Соответствующее заключение специалисты антимонопольной службы сделали ещё в начале декабря, однако решение о признании фирм картелем ФАС опубликовало лишь сегодня, 23 декабря.

«Решение является поводом для административного преследования, участники будут извещены о времени и месте составления протоколов», — сообщили порталу Е1.ru в УФАС.

В 2019 году компании «САВ-Мед», «САВ-Фарм» и «Аптека “Вербена-Фарма”», активами которых в разные периоды времени владел депутат Александр Серебренников, участвовали в аукционе на поставку лекарства «Паклитаксел» в Свердловский онкологический диспансер. Заявки для участия в аукционе составлял один и тот же человек. Кроме того, фирмы указали единый телефон и единую электронную почту на всех, пишет портал E1.ru.

Во время торгов все три фирмы сбивали цены с шагом на одну копейку, таким образом вытеснив поставщика, который предлагал препарат за более высокую стоимость. В итоге победила подконтрольная в настоящее время Серебренникову фирма, предложившая за обслуживание контракта более 85 млн рублей.