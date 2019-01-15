УФАС по Свердловской области сообщило о росте цен на бензин

Управление ФАС по Свердловской области опубликовало данные о росте цен на бензин в регионе с начала года.

По данным ведомства, средняя стоимость литра бензина АИ-95 с 31 декабря по 6 января подскочила сразу на 1,5 рубля — с 43 рублей 37 копеек до 44 рублей 87 копеек.

В то же время литр бензина АИ-92 подорожал на 56 копеек — до 41 рубля 12 копеек за литр, а средняя цена дизельного топлива выросла на 40 копеек — до 46 рублей 18 копеек за литр.

В УФАС подчеркнули, что практически весь декабрь цены на бензин не менялись.

Напомним, Минэнерго, ФАС и участники российского нефтяного рынка договорились о заморозке стоимости топлива до конца 2018 года. Однако, несмотря на принятые договорённости, в последнюю неделю декабря подорожало дизельное топливо — по данным УФАС, в среднем на 67 копеек за литр.