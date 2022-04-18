Уехал в Екатеринбург, устроился на работу и поселился в хостеле. Полицейские нашли пропавшего на прошлой неделе подростка из Нижнего Тагила 

16-летний Руслан Алиев из Нижнего Тагила, который пропал на прошлой неделе, был найден в Екатеринбурге. Школьник ушёл из дома в среду, 13 апреля, после ссоры с отцом.

Информация о розыске несовершеннолетнего была разослана во все подразделения Свердловской области. Сотрудники полиции Екатеринбурга встретили мальчика в одном из городских кафе.

«Сотрудники уголовного розыска доставили молодого человека в Нижний Тагил и установили все обстоятельства его исчезновения. Выяснилось, что парень решил уйти из дома из-за конфликтных отношений с отцом. На попутке добрался в Екатеринбург, где устроился на подработку в кафе и поселился в одном из хостелов», — рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское».

Ранее сообщалось, что мальчика воспитывает отец. После произошедшего сотрудники полиции провели беседу с отцом и подростком. Теперь парень будет поставлен на профилактический учёт в подразделении по делам несовершеннолетних.

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