​​​​​​​«Удивились, что нет машины скорой помощи». В Нижнем Тагиле пожарные вывели 20 человек из горящего общежития

Вечером 23 октября на Вагонке в Нижнем Тагиле горело общежитие. Сообщение о возгорании в 5-ти этажном жилом доме № 13 по Ленинградскому проспекту поступило на пульт МЧС в 21:50. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, огонь вспыхнул в квартире на третьем этаже. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали по лестничным маршам 20 человек, из них 12 взрослых и два ребёнка вывели с помощью спасательных масок. Благодаря оперативным действиям пожарных, пострадавших нет, однако, местные жители в свою очередь отметили, что во время ЧП не было кареты скорой помощи.

«Пожарные приехали вовремя. Оперативно всё сделали. Эвакуировали, тушили, но даже они удивились что нет машины скорой помощи. Видимо, все на Covid работают. Пожарный ходил и спрашивал: “Видел ли кто-нибудь карету скорой помощи?”», — рассказывает тагильчанка Елена.

Для тушения пожара было выделено пять спецмашин и 14 спасателей. В 22:23 они локализовали огонь, в 22:25 ликвидировали открытое горение, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 23:06.