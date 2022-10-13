Ударивший полицейского житель Нижнего Тагила получил год принудительных работ

В Нижнем Тагиле Ленинский районный суд признал виновным 44-летнего местного жителя, который ударил ногой полицейского и оторвал карман на его форменной куртке. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, мужчина не признал свою вину в полной мере, заявив, что в полиции его оговаривают по причине личной неприязни.

Как сообщили в ведомстве, 11 апреля 2020 года в дежурную часть полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» поступила жалоба о нарушении тишины в квартире на улице Лебяжинской. Полицейские выехали на вызов по указанному адресу. Сотрудник полиции предложил нарушителю тишины написать объяснительную. В ответ злоумышленник, который в этот момент был пьян, ударил полицейского ногой по ноге, затем схватил сотрудника за карман куртки и оторвал часть форменной одежды.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Ленинский районный суд приговорил его к 1 году принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.