Учёные обнаружили новый штамм ВИЧ

Учёные из фармацевтической компании Abbott Laboratories и Университета Миссури обнаружили новый штамм вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), пишет газета The Wall Street Journal.

Новый вид ВИЧ был зафиксирован у трёх жителей Демократической Республики Конго. Специалисты заявляют, что результаты исследования могут помочь в создании доступной и эффективной вакцины против вируса, а также понять, как он эволюционировал.

У вируса есть разное количество подтипов и штаммов, новый является частью группы М вида ВИЧ-1. В последний раз новый штамм группы М открывали в 2000 году. Ученые уточняют, что вирус со временем мутирует, поэтому появилась его новая разновидность.

По данным доклада Объединённой программы ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS), число новых случаев ВИЧ в мире в 2018 году снизилось на 100 тысяч — до 1,7 млн, показатели смертности снизились до 770 тысяч случаев.