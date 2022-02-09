Учёные из Санкт-Петербурга отправятся в экспедицию по реке Тагил для изучения наскального искусства

В Нижнем Тагиле с 11 по 15 июля пройдёт научно-просветительская экспедиция «Наскальное искусство на реке Тагил». Её проведут сотрудники ассоциации развития и освоения труднодоступных территорий «Русское Вездеходное Общество». По итогу экспедиции участники хотят разработать туристический маршрут из Санкт-Петербурга в Нижний Тагил, сообщили в пресс-службе ассоциации.

Событие приурочено к 95-летию экспедиции ленинградского археолога и исследователя наскального искусства Урала Валерия Чернецова. В 1927 году он в одиночку провёл экспедицию по реке Тагил и изучил наскальные рисунки. Участники нового похода повторят путь известного учёного, проведут мониторинг уже исследованных писаниц, а также отправятся на поиск новых изображений.

«Мы хотим привлечь внимание научных кругов и общественности к уникальному наскальному искусству Урала. Важнейшим практическим итогом экспедиции станет разработка нового туристического маршрута из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, далее в Нижний Тагил и его окрестности, с посещением уникальных природных и исторических достопримечательностей. В процессе работы мы планируем выявить культурные и исторические связи наших регионов», — отметила директор ассоциации развития и освоения труднодоступных территорий «Русское Вездеходное Общество» Мария Юркина.

По результатам экспедиции учёные хотят создать отчёт с координатами наскальных писаниц, открыть фотовыставки в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, а также подготовить новый туристический маршрут. В работе над экспедицией примут участие учёные, эксперты Русского Географического общества, специалисты по туристическому консалтингу, общественники.