Учёного из Новочеркасска Алексея Темирёва приговорили к 7,5 годам колонии за госизмену

Ростовский областной суд признал виновным в государственной измене доктора технических наук из Новочеркасска Алексея Темирёва и приговорил его к 7,5 годам колонии строгого режима, пишет ТАСС. В качестве дополнительного наказания учёному назначен один год ограничения свободы после отбытия наказания.

Темирёва арестовали в июле 2018 года — как сообщали СМИ, он обвинялся в передаче секретных сведений Вьетнаму. Учёный работал в конструкторском бюро «ИРИС» вместе с аспирантом из этой страны. Защита учёного утверждала, что вся информация, которой Темирёв обменивался с аспирантом, есть «в открытом доступе в каждой библиотеке».

Дело в отношении Темирёва рассматривалось в особом порядке. Осуждённый не стал обжаловать приговор, таким образом, он вступил в силу.