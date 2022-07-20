Учителям и воспитателям Нижнего Тагила предлагают отправиться в командировку в ЛНР и ДНР

Педагогам образовательных учреждений и воспитателям детских садов Нижнего Тагила предлагают поехать в Донбасс в командировку продолжительностью три месяца. Эту информацию журналисту АН «Между строк» подтвердила начальник управления образования Нижнего Тагила Татьяна Удинцева.

«Командировка рассчитана на три месяца. К нам можно обратиться и записаться, а мы в свою очередь отправляем списки в министерство образования Свердловской области. Если у преподавателей появится такое желание, никто препятствовать не будет, если из-за этого в городе возникнет проблема с нехваткой педагогов, то будем решать её в текущем режиме», — пояснила Татьяна Удинцева.

На данный момент в управление образования города поступило две заявки — одна от воспитателя и одна от педагога школы. Об условиях и оплате труда подробностей нет, так как связываться с желающими преподавателями будут специалисты Министерства образования области.