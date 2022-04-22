Учительница из Нижнего Тагила прошла в финал международного конкурса чтецов

25 апреля состоятся финальные состязания педагогов-чтецов, которые пройдут в онлайн-формате. В финал вышли 30 учителей из 15 регионов России и семи стран мира. Они прочтут вслух любимые отрывки из прозаических произведений. Среди финалистов преподаватель музыкальных теоретических дисциплин ДШИ № 2 Нижнего Тагила Надежда Емашева. Тагильчанка будет выступать с отрывком из произведения «Мать и музыка» (12+) Марины Цветаевой.

Участники финала прошли серьёзный отбор, рассказали в пресс-службе конкурса. На первый Международный конкурс чтецов для педагогов «Живая классика» поступило больше 2500 заявок. Прослушивали полуфиналистов преподаватели ведущего театрального вуза страны — театрального института им. Бориса Щукина, они же дали всем участникам профессиональные комментарии и напутствия жюри.

В финальном этапе 25 апреля жюри из ведущих педагогов словесности и актёрского мастерства в прямом эфире прослушает выступления 30 финалистов, из них выберут 10 победителей, которые получал главный приз — поездку в Санкт-Петербург на международный гуманитарный педагогический форум «Живая классика» (12+). Там участников ожидает образовательная программа и суперфинал на театральной сцене.

Увидеть трансляцию финала первого Международного конкурса педагогов-чтецов можно в группе фонда и конкурса «Живая классика» во «ВКонтакте».

Проводит конкурс педагогов-чтецов фонд «Живая классика», который уже 11 лет организует самый масштабный в мире конкурс юных чтецов «Живая классика». Традиционно в нём принимают участие подростки от 11 до 17 лет, которым помогали подготовиться к выступлению преподаватели литературы, педагоги творческих студий и школьных театров. В 2022 году впервые была предусмотрена возможность поучаствовать в конкурсе и для самих педагогов.