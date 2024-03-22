Ученики школы № 81 провели открытую встречу «Тагил в лицах» с экологами в рамках проекта «ЕВРАЗ: Люди будущего» 

В Нижнем Тагиле 21 марта в центре «Мой бизнес» прошла открытая встреча учеников средней образовательной школы № 81 с ведущими экологами города. Мероприятие «Тагил в лицах» прошло в рамках программы по развитию детских проектных инициатив «ЕВРАЗ: Люди будущего». Команда школы № 81 подготовила ряд волнующих вопросов по экологии и окружающей среде города.

В качестве приглашённых лиц выступили начальник управления охраны природной среды ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Светлана Неугодникова, начальник отдела по экологии и природопользованию администрации города Нижний Тагил Лариса Носовская, директор филиала РГППУ доктор биологических наук Татьяна Жуйкова и руководитель проекта «Экодом» Наталья Светлакова.

«НТМК является пионером по биологической очистке воды с помощью растений эйхорния и пистия, которые благодаря быстро растущей корневой системе хорошо очищают воду. С 2010 года предприятие активно использует данный метод в тёплое время года», — отмечает Светлана Неугодникова.

В свою очередь Лариса Носовская заявила, что сейчас приоритетным является нацпроект «Чистый воздух».

«Проект набирает обороты. До 2030 года мы должны выполнить все задачи, поставленные президентом. Также актуальными остаются вопросы по разделению мусора», — пояснила она.

Татьяна Жуйкова подчеркнула, что важным остаётся и экологическое образование подрастающего поколения. Она рассказала, что в профильных школах уже сейчас есть учителя — экологи-биологи и в будущем они должны быть везде.

Все приглашённые спикеры оценили проект «Тагил в лицах», реализуемый школой № 81. По их общему мнению, инициатива исключительно полезна и такой формат взаимодействия с учениками важен для становления экологической культуры в обществе.