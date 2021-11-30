Учебные мастерские по росписи подносов открылись в Уральском колледже прикладного искусства и дизайна Нижнего Тагила 

Уральский колледж прикладного искусства и дизайна сегодня провёл первый мастер-класс по уральской лаковой росписи подноса. Студенты 1-го курса направления «Дизайн» попробовали самостоятельно отчеканить и расписать изделие. Колледж планирует проводить такие занятия раз в месяц для всех желающих.

Проект реализован в рамках гранта президента РФ, на него выделили 1 млн рублей. На полученные средства колледж закупил специальные столы, матрицу, сушильные шкафы и учебные пособия по росписи подносов.

«Хочется, чтобы молодёжь узнала о тагильской росписи. Много людей знают о хохломе, но мало людей знают о нашей росписи. Наш проект направлен на популяризацию местного промысла», — рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Маргарита Петрова.

Лекции проводили студенты 4-го курса и преподаватели колледжа. Около 20 первокурсников узнали на практике, как раньше изготавливали подносы. По словам заведующей мастерскими Светланы Шакиной, в будущем мастер-классы будут проводиться не только для студентов, но и для всех желающих.

«Это наша история, это нужно знать. Без этого нельзя жить. Если мы забудем историю, мы забудем себя. Тагильский поднос — это уникальная вещь, нужно рассказывать о нём. И вернуть Тагилу былую славу», — считает мастер производственного обучения Геннадий Бабин.

О том, когда пройдёт следующая мастерская, можно будет узнать на сайте и в соцсетях колледжа. Участие в мастерских бесплатное, заявки принимаются через секретаря по телефону: 8 (3435) 41-08-36. Мастер-классы готовы проводить для групп от шести человек.