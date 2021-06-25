Участок Серовского тракта под Невьянском отремонтируют за 375 млн рублей

Серовский тракт планируется отремонтировать в этом году на 375,6 млн рублей. Исполнитель займётся ремонтом автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов на территории Невьянского городского округа на участке км 87+500 — км 94+000. Протяжённость ремонтируемого объекта составит 6,2 км. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 9 июля. Подрядчика назовут 13 июля.

Работы начнутся сразу после подписания контракта с выбранным поставщиком. Окончание запланировано на 23 августа 2023 года.