Участников спортивного мероприятия по выполнению нормативов комплекса ГТО на горе Белой ждут подарки

В эти выходные, 17 сентября, с 09:00 на горнолыжном комплексе «Гора Белая» любой желающий в возрасте от 6 лет сможет проверить свои возможности и выполнить нормативы комплекса ГТО. В зависимости от возраста любителей активного образа жизни ждут состязания в беге на короткие и длинные дистанции, подтягивании, прыжках в длину, метанию снарядов, плаванию.

С 2019 года Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» вошёл в состав Федерального проекта «Спорт — норма жизни!», и с каждым годом всё больше тагильчан принимают в нём участие. Мероприятие традиционно бесплатное, а каждый спортсмен получит приятный подарок от ГК «Гора Белая».

Чтобы принять участие в спортивном мероприятии, нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить заявку, указанную в положении на сайте комплекса, отправить её на почту ctsm@gorabelaya.ru до 15 сентября.

Кроме того, для допуска к тестированию нужно обязательно взять с собой медицинскую справку, которую можно получить у терапевта в своей поликлинике. При регистрации также необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении ребёнка, спортивную одежду и плавательные принадлежности. Старт выполнения нормативов комплекса ГТО намечен на 09:00.

«Более 90 лет назад массовый спорт был поставлен на службу советскому государству. Сегодня, в XXI веке, комплекс "Готов к труду и обороне" продолжает добрую традицию оздоровления нации. Важно, что благодаря ГТО такие привычные слова, как "спорт", "здоровый образ жизни", "физкультура", обретают более высокую ценность, становятся трендами жизни современных россиян», ­— говорят организаторы.