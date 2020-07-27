Участника митинга в поддержку Фургала в Хабаровске оштрафовали на 10 тысяч рублей

Суд в Хабаровске признал секретаря местного отделения Либертарианской партии, члена движения «Гражданское общество» Артёма Мозгова виновным в нарушении установленного порядка проведения публичного мероприятия (часть 5 статьи 20.2 КоАП) за участие в стихийном митинге в поддержку Сергея Фургала 11 июля и оштрафовал активиста на 10 тысяч рублей, пишет Znak.com.

Мозгов заявил, что его осудили за действия, которые «он не совершал».

«Было видео моего выступления [на митинге], но они не стали его приобщать и приписали мне лозунги, которые я не выкрикивал», — написал активист в Twitter.

Административные протоколы за участие в несанкционированных акциях протеста в Хабаровске составлены ещё на нескольких активистов, в том числе на первого секретаря отделения КПРФ в Хабаровском крае Петра Переверзенцева и депутата от партии в думе края Сергея Ильина.

«Власти начинают включать силовое давление на протестующих в Хабаровске. Они решили рубить хвост по частям. Решили начать закрывать сначала самых активных или тех, в ком они видят потенциальную угрозу», — прокомментировал ранее ситуацию глава хабаровского штаба Навального Алексей Ворсин.

Стихийные митинги и шествия в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств 15-летней давности Сергея Фургала и против назначения врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва проходят с 11 июля, также протестующие требуют отставки президента Владимира Путина.