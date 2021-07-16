Участник Уральской биеннале из Санкт-Петербурга покажет серию графических абстракций в «АртРезиденции» в Черноисточинске

Первый проект арт-резиденции Уральской индустриальной биеннале откроется уже в следующие выходные, 25 июля. Питерский художник Вадим Кондаков представит свою выставку «Рудный период» (16+) на территории старого Демидовского завода в Черноисточинске.

25 июля из Екатеринбурга в Черноисточинск приедут ценители современного искусства в рамках однодневного маршрута арт-резиденции. На 13:30 намечена экскурсия по территории старого демидовского завода и творческого кластера «Щёрный квадрат».

В 14:30 состоится открытие выставки скульптора и художника Вадима Кондакова из Санкт-Петербурга. Уроженец Казани работает в технике сварки и металлообработки. В Черноисточинске Вадим представит серию графических работ «Рудный период» — абстрактную графику, созданную взаимодействием воды, металла и ткани.

«Автор соединяет природное и промышленное в память об истории места: благодаря реке Чёрной здесь появилась промышленность, а железо и текстиль стали предметами этого производства в разное время», — говорят организаторы биеннале.

Сейчас художник работает над звуковой скульптурой «Стечение». Она расположится на территории кластера уже в августе.



Вадим Кондаков



Также в рамках маршрута Уральской биеннале в Черноисточинске итальянский искусствовед Антонио Джеуза расскажет об эволюции видов в искусстве на лекции «Разве это искусство?» (16+). Антонио Джеуза — независимый куратор, критик, популярный лектор и преподаватель, один из ведущих экспертов в области искусства новых технологий в России.

Итальянец по происхождению, Антонио получил степень по филологии в Италии, защитил докторскую диссертацию по медиаарту в Лондонском университете и уже более 20 лет живёт и работает в России. Он является признанным исследователем регионального российского современного искусства, автором многочисленных статей и лауреатом государственной премии «Инновация» за каталог в трёх томах «История российского видеоарта». Лекция начнётся в 15:00.

Принять участие в мероприятиях маршрута биеннале смогут все желающие. Стоимость билета — 200 рублей.