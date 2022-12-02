Участковым Нижнего Тагила прибавят к зарплате 10 тысяч рублей

Свердловские власти приняли решение ввести ежемесячную выплату для участковых по всей области. По информации ЕАН, решение вступит в силу 1 января 2023 года. Деньги направят всем начальникам отделов Свердловской области, заместителям начальников, начальникам отделений, старшим и обычным участковым, а также их помощникам.

При этом полицейским не нужно будет писать дополнительных заявлений для получения ежемесячных выплат, так как все средства пойдут по линии Министерства социальной политики по данным, взятым из реестра сотрудников, представляемого ГУ МВД РФ.

На сегодняшний день Свердловская область испытывает кадровый дефицит полицейских. Например, в Екатеринбурге в сентябре этого года, по информации «Информбюро», недостаток кадров составил более 30%. Как пишет ЕАН, сами участковые сообщают, что основные причины нежелания связать карьеру с этой профессией — низкая оплата труда за высокую нагрузку на службе.

Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», в Нижнем Тагиле на данный момент числится 142 участковых.