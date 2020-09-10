Убийцу егеря из села Таборы приговорили к 22 годам колонии строгого режима

Свердловский областной суд приговорил 56-летнего жителя села Таборы Леонида Нихти, убившего егеря и пытавшегося зарубить помощника лесника, к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба суда.

Как было установлено на суде, вечером 27 ноября 2019 года в 30 километрах от села Таборы егерь и его помощник проводили проверку местности, проверяли, не ведётся ли незаконный вылов рыбы. Егерь увидел в лесу охотничий домик, где обнаружил свежевыловленную рыбу, и поинтересовался у находившегося там местного жителя Леонида Нихти, каким способом тот её поймал. Разрешения на вылов сверх установленных норм у рыбака не было. Возник конфликт, рыболов без предупреждения выстрелил в егеря.

Убить его помощника не позволила осечка, тогда Нихти набросился на мужчину с топором. По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, помощник егеря оказал сопротивление браконьеру и, несмотря на полученные травмы, смог запереть преступника в доме, а затем вывез пострадавшего коллегу из леса. По словам главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, чтобы доставить егеря в больницу, пришлось преодолеть больше 150 километров. От полученных травм егерь скончался в реанимации больницы, его помощник выжил.

По сообщению СУ СКР по Свердловской области, по делу было допрошено порядка 30 свидетелей. Подсудимый признал свою вину лишь частично. По ходатайству подсудимого дело рассматривалось с участием присяжных заседателей, которые признали Леонида Нихти виновным. По эпизоду убийства коллегия единогласно решила, что подсудимый не заслуживает снисхождения, а по эпизоду покушения на убийство — заслуживает.

Леонид Нихти признан виновным по пункту «б» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности») и части 3 статьи 30, пунктам «а», «б» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности»). После выхода из колонии Нихти будет ещё два года жить с ограничением свободы. Также суд обязал его возместить моральный вред вдове убитого в размере 1 млн рублей.

Приговор вступит в законную силу через 10 дней, если не будет обжалован сторонами.