Убийцу двоих собутыльников из Тавды направят на лечение в психушку

61-летний житель Тавды, убивший двоих собутыльников топором, признан экспертами невменяемым. В августе 2021 года мужчина в посёлке Алтынай Сухоложского района убил двоих своих собутыльников: мужчину и женщину. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник нанёс женщине несколько ударов топором по голове, а затем таким же образом разобрался с мужчиной. После того как он порубил мужчину-собутыльника, он нанёс ему ещё несколько ударов по телу, используя нож. Оба пострадавших скончались.

Согласно заключению комиссии, мужчина страдает хроническим расстройством и в момент убийства не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий. Прокуратура Свердловской области направила материалы дела в Свердловский областной суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера в отношении подсудимого.