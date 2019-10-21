Убийце 9-летней девочки в Саратове предъявлено обвинение

В Саратове предъявлено обвинение в убийстве школьницы Лизы Киселёвой 35-летнему ранее судимому Михаилу Туватину. Он полностью признал вину и рассказал об обстоятельствах преступления, сообщает СК России.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство малолетней), по решению суда он арестован на два месяца. Ранее задержанный сообщил, что раскаивается в преступлении.

Девятилетняя Лиза Киселёва пропала 9 октября после того, как ушла из дома в школу. Через сутки школьницу нашли мёртвой в гаражном комплексе. Задержанный в этот же день Михаил Туватин рассказал, что 9 октября несовершеннолетняя увидела его в гараже. Он предположил, что недвижимость принадлежит семье девочки, испугался разоблачения и убил её. Тогда жители Саратова устроили стихийный митинг, требуя выдать им преступника для расправы. Сейчас следствие выясняет правдивость показаний Туватина, проводятся судебные экспертизы.

Саратовские чиновники после убийства сообщили, что для школьников будут разработаны индивидуальные маршруты от дома до школы и назад. Глава Саратова Михаил Исаев призвал избавиться от зелёных насаждений.