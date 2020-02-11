Убийца полицейского в московском метро получил 18 лет колонии

Мосгорсуд приговорил уроженца Киргизии Нурлана Муратова к 18 годам колонии за убийство полицейского Андрея Райского в служебном туалете станции «Курская», пишет РИА Новости.

По версии следствия, в ночь на 3 сентября 2018 года 23-летний сержант полиции 4-го отдела УВД на Московском метрополитене Андрей Райский на станции «Курская-кольцевая» остановил нетрезвого Нурлана Муратова. Документов у него не оказалось, и полицейский предложил Муратову пройти в комнату полиции для составления административного протокола. По пути полицейский завёл задержанного в служебный туалет. Следователи считают, что там обвиняемый выхватил у Андрея Райского пистолет и застрелил его. Адвокат подсудимого настаивает, что имел место несчастный случай: по данным защиты, пистолет случайно выстрелил в руках полицейского и пуля рикошетом попала в сержанта.

По одной из версий, полицейский попытался «договориться» с задержанным, на каких условиях отпустит его без протокола. В этом момент Нурлан Муратов выхватил у полицейского пистолет и выстрелил ему в голову. Во время заседания суда выяснилось, что на табельном оружии погибшего полицейского отпечатков Нурлана Муратова обнаружено не было.

«На основании вердикта присяжных признать виновным, назначить наказание в виде 18 лет колонии строгого режима»,— огласил решение судья.

Присяжные указали, что он заслуживает снисхождения, поэтому суд не смог назначить Нурлану Муратову максимальное наказание, предусмотренное вменяемой статьёй (ст. 317 УК РФ, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).