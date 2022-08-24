Убивший жену-тагильчанку фотограф Дмитрий Лошагин вышел на свободу по УДО

Свердловский областной суд накануне, 23 августа, отпустил фотографа Дмитрия Лошагина, сидевшего за убийство своей жены-фотомодели, на свободу. Об условно-досрочном освобождении заключённый просил несколько лет. Уголовное преследование Дмитрия Лошагина началось в 2013 году, когда его задержали по подозрению в убийстве супруги-фотомодели уроженки Нижнего Тагила Юлии Прокопьевой. Следствие считало, что именно он 22 августа 2013 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс Прокопьевой множественные удары, после чего свернул ей шею, а затем вывез тело в лес и поджёг его. Обгоревшее тело девушки обнаружили в лесополосе под Первоуральском.

Срок заключения Лошагина должен был истечь 1 января 2024 года. Ему было назначено почти 10 лет колонии. Свою вину Лошагин так и не признал. В прокуратуре о постановлении областного суда заявили, что изучат его, после чего примут решение об оспаривании.

По мнению прокуратуры, вывод об исправлении Лошагина является необоснованным. Согласно справке, предоставленной администрацией исправительного учреждения, Лошагин характеризуется лишь удовлетворительно. При рассмотрении ходатайства суд учитывает и отношение осуждённого к совершённому деянию. На основании ст. 175 УИК РФ ходатайство должно содержать сведения о том, что осуждённый раскаялся в совершённом деянии. Сведения о раскаянии Лошагина отсутствуют.

Напомним, в июне 2022 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство осуждённого Дмитрия Лошагина, освободив его условно-досрочно. Не согласившись с данным решением, Свердловская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях подала апелляционное представление в Свердловский областной суд, указав на необходимость продолжения отбывания Лошагиным наказания в виде лишения свободы.

Ранее осуждённый неоднократно просил об освобождении, но суд то смягчал меру пресечения, то временно освобождал Лошагина. 7 декабря 2020 года в Чкаловском суде принималось решение о замене наказания Лошагину на более мягкое. Это фактически освобождение, так как Лошагин жил бы дома, отмечаясь в полиции. Однако 2 февраля 2021 года в Свердловском областном суде освобождение Лошагина было отменено, против него выступили прокуратура и тёща фотографа Светлана Рябова.﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Окончательно освободившись после многих попыток, Дмитрий Лошагин направился домой к матери, пишет E1.RU. С журналистами он общаться отказался.