Убившая своего сожителя-инвалида жительница Нижнего Тагила отправится в тюрьму на 9 лет  

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы. 12 июля 2021 года в пылу ссоры со своим сожителем женщина ударила его ножом в грудь. Потерпевший был инвалидом первой группы по зрению и не предполагал, что на него готовятся напасть, сообщает прокуратура Свердловской области.

В ходе судебного заседания государственный обвинитель представил доказательства того, что, находясь в своей квартире в Дзержинском районе, тагильчанка вступила с потерпевшим в спровоцированный ею конфликт. В какой-то момент она взяла нож и один раз ударила им мужчину в грудь. От полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Как было установлено в ходе судебного рассмотрения уголовного дела, осужденная и её друг находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. На суде женщина вину в совершении преступления не признала, пояснив, что у неё не было умысла убивать сожителя. Однако, государственный обвинитель представил достаточные доказательства, свидетельствующие о виновности осуждённой в инкриминируемом деянии.

Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Дзержинский районный суд приговорил её к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.