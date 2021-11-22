У жителя Свердловской области ФСБ обнаружила склад с боеприпасами и наркотиками

У жителя посёлка Красного городского округа Верхняя Пышма сотрудники ФСБ обнаружили склад с боеприпасами и наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по ЦВО. В ходе проверки у задержанного были изъяты два артиллерийских снаряда, 180 взрывателей, патроны различного калибра, а также наркотические вещества.

В отношении мужчины следствие возбудило три уголовных дела за незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ, оружия и наркотиков ( ч. 1 ст. 222.1 УК РФ; ч. 1 ст. 222 УК РФ; ч. 1 ст. 228 УК РФ). Приговор задержанному вынесут в декабре.