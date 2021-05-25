У жителя Екатеринбурга взломали аккаунт на сайте госуслуг и пытались проголосовать на праймериз

Житель Екатеринбурга Александр пожаловался на то, что у него взломали аккаунт на сайте госуслуг и зарегистрировались для участия в голосовании на праймериз «Единой России».

Как рассказал АН «Между строк» Александр, ночью ему пришло сообщение от сайта «Госуслуги», что номер телефона, прикреплённый к аккаунту, был изменён. Мужчина сумел зайти на сервис через почту и в разделе «Действия в системе» увидел, что хакеры пытались войти в систему Центра обработки персональных данных партии «Единая Россия».

«Сначала подобрали пароль и везде авторизовались. Всё это сделали с Windows и московских IP, и при этом мне нигде не пришло уведомление о входе с нового места. Позже сменили телефон и стали привязывать его к голосованию и забивать мои данные: решили, что голосовать я должен в Магнитогорске. Тут мне прилетает СМС и я резво меняю данные», — поделился Александр.

По словам пострадавшего, хакеры успели только зарегистрироваться на сайте «Единой России», до процедуры голосования аккаунт должен был пройти проверку.

Это не первый случай взлома аккаунта на «Госуслугах». По сообщениям Forbes, 13 мая подобное произошло с несколькими пользователями соцсетей. Первой об этом сообщила в своём Facebook Диана Забелина. Она рассказала, что 12 мая получила СМС-уведомление о том, что её номер телефона на сайте gosuslugi.ru был изменён и больше не может использоваться для входа в аккаунт. Забелиной удалось войти в личный кабинет и привязать прежний номер телефона.

В ЕР заявили, что атака была произведена с целью дискредитации легитимности партийного голосования.