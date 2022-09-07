У воспитанников спортшколы «Мечта» Нижнего Тагила появилось футбольное поле с искусственным покрытием 

В Нижнем Тагиле появилось ещё одно современное футбольное поле с искусственным покрытием. Его построили на площадке корта детско-юношеской спортивной школы «Мечта», рассказали в пресс-службе мэрии.

Корт детско-юношеской спортивной школы «Мечта» был открыт ещё в 1972 году и нуждался в ремонте. В 2021 году строители полностью заменили покрытие, смонтировали гидроизоляцию, поставили ограждения, организовали современное освещение. В этом году здесь появилось ещё и искусственное покрытие для занятий футболом.

«Дети в восторге от тех условий, которые здесь есть. Сейчас мы можем заниматься круглый год и проводить соревнования и по футболу, и по хоккею. В ноябре, в осенние каникулы, проведём городские соревнования по мини-футболу в четырёх возрастных группах», — рассказал педагог дополнительного образования по футболу и хоккею Виктор Стариков.

В спортшколе «Мечта» на постоянной основе занимаются 200 юных футболистов и хоккеистов от 5 до 18 лет, они участвуют во всероссийских соревнованиях. 14 раз ребята становились призёрами всероссийского финала «Золотая шайба». За 50 лет существования клуба здесь тренировались более 2 тысяч юных спортсменов. Многие успешные хоккеисты делали свои первые шаги именно на этой площадке.