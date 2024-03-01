А у вас в квартире газ? Солистка тагильской кавер-группы «Контрабанда» столкнулась с необычной проблемой при ремонте жилья

Солистка группы «Контрабанда» и диджей «Экорадио» Наталья Мишина неожиданно столкнулась с необычной проблемой. В октябре 2023 года девушка приобрела квартиру в доме № 28 на проспекте Ленина. Наталья знала, что бывшие хозяева по какой-то причине вырезали газовую трубу в квартире. В ходе ремонта она предварительно договорилась с соседями сверху, чтобы провести газ через них. Но когда вопрос с газовщиками уже был решён, пожилая соседка с верхнего этажа вдруг отказалась давать разрешение присоединяться к газовой трубе в её квартире. Тогда девушка решила обратиться к другому соседу, который, по её словам, изначально согласился дать доступ в квартиру и провести трубу, но только за крупную сумму денег.

«Вначале, когда я к нему обратилась, он запросил крупную сумму денег. Тогда я решила, что это самый крайний вариант и, если никто не согласится, придётся ему платить. После того как все отказались, я снова пришла к нему, предложила заплатить нужную сумму, сделать ремонт на его кухне после газификации и заказать ему клининг. Он в итоге тоже отказался с формулировкой что-то вроде “хочу спокойствия и умиротворения”», — говорит Наталья.

Сейчас собственница квартиры планирует обратиться к юристам для решения проблемы газификации, а также смонтировать проводку на кухню для электрической плиты.

«Провести электричество — это временная мера для меня. Несмотря на то, что первое впечатление о доме было положительным, в будущем я планирую поменять квартиру на другую», — рассказывает певица.

Как показывает практика, новые собственники жилья нередко сталкиваются с подобными проблемами, но обычно решить их получается только через суд.