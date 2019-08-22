«У такой страны нет будущего»: российские учёные потребовали прекратить дело о массовых беспорядках 27 июля

Ряд российских учёных выступили с открытым письмом с требованием прекратить преследование фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках, возбуждённого после несанкционированной акции протеста, состоявшейся в Москве 27 июля. Письмо, которое подписали 54 учёных, опубликовано в газете «Троицкий вариант».

«Мы, российские учёные, работающие в университетах и научных центрах как в России, так и за её пределами, крайне возмущены уголовным преследованием участников мирных протестов, связанных с выборами в Мосгордуму. Нас объединяет наука, и с нашей профессией несовместимы сознательная ложь, подтасовка фактов и тем более травля за инакомыслие. Именно неприкрытый обман и явные махинации при регистрации кандидатов стали причиной протестных акций, участники которых выразили несогласие с ложью властей. Мы с тревогой наблюдаем, как неприятие лжи в России становится уголовно наказуемым, а развёртывание политических репрессий сопровождается ростом абсурдных обвинений, в частности о "массовых беспорядках" и "вмешательстве извне". Мы требуем от тех, кто сейчас руководит государственным аппаратом, прекратить правовой произвол, остановить политические репрессии и начать неукоснительно следовать нормам Конституции РФ. Каток "Московского дела", грозящий расправой над новыми жертвами, должен быть немедленно остановлен. Мы убеждены в том, что в стране, в которой вместо законов господствуют ложь и произвол, вместо разума — конспирология, а вместо общественного диалога — уголовные преследования за мирное выражение своего мнения, нет места науке. У такой страны нет будущего», — говорится в письме.

Уголовное дело о массовых беспорядках (части 1, 2, 3 статьи 212 УК РФ) возбудили после того, как 27 июля в Москве прошла несогласованная акция за честные и свободные выборы в Мосгордуму. К настоящему моменту по делу арестованы 14 человек. Ранее с открытым письмом в поддержку фигурантов дела выступали выпускники «Бауманки», объединившиеся в Клуб Императорского Технического Училища.