У школы в Каменске-Уральском задержали мужчину в федеральном розыске

Сотрудники Росгвардии задержали у лицея в Каменске-Уральском мужчину, находящегося в федеральном розыске за кражу из касс магазинов, сообщает пресс-служба ведомства.

«В Каменске-Уральском экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал по горячим следам жителя Екатеринбурга, находящегося в федеральном розыске», — говорится в сообщении Росгвардии.

Мужчину задержали на улице Гоголя у лицея. Ранее преступник воровал деньги из касс магазинов, он забирался туда по ночам в течение двух недель.

УМВД России по Екатеринбургу объявило мужчину в федеральный розыск после того, как он сбежал из закрытого учреждения. Он уже сознался в кражах.