У семьи экс-сотрудников ФСБ нашли 385 банковских счетов, в том числе за границей

Генпрокуратура обнаружила у бывших сотрудников ФСБ Михаила и Татьяны Кулюкиных 385 счетов в российских и иностранных банках, которые были открыты во время службы и после выхода Кулюкиных на пенсию, со ссылкой на источники пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, банковские счета обнаружили у бывшего начальника одного из отделов 2-й службы управления материально-технического обеспечения 7-й службы ФСБ Михаила Кулюкина и его супруги Татьяны Кулюкиной, которая работала в кадровой службе того же управления.

Поводом для проведения проверки послужила информация из уголовного дела о махинациях при закупке индивидуальных рационов питания (ИРП), которые поставлялись в Минобороны, Росгвардию и ФСБ через ООО «Оборонпродкомплект». Совладелец компании-подрядчика Дмитрий Атрощенко ранее признал причастность к мошенничеству в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК) и дал показания против Кулюкина. Как отмечает издание, в ФСБ Кулюкин отвечал за закупки ИРП.

Генпрокуратура выявила, что в период с 2009 по 2020 год Кулюкин открыл 253 счёта в 35 банках. Его супруга в период с 2013 по 2020 год открыла 132 счёта в 33 банках. К моменту проверки прокуратуры действующими были только 203 счёта супругов, в том числе в Сбербанке, ВТБ, «Уралсибе», Связьбанке, Промсвязьбанке и банке «Санкт-Петербург».

В основном на действующих счетах находились суммы от 1,3 миллиона до 4,7 миллиона рублей, а также 43 тысячи долларов. Генпрокуратура посчитала эти средства коррупционным доходом.

Ведомство также установило, что на часть этих денег Кулюкин купил три объекта недвижимости, в том числе две квартиры площадью более 100 квадратных метров каждая. Общая стоимость недвижимости, приобретённой Кулюкиным в течение года, в два раза превышает совокупный доход супругов за восемь лет службы.

Кроме того, Генпрокуратура выяснила, что квартиры были записаны на мать экс-сотрудника ФСБ, которая живёт в Украине и не имеет никаких доходов, кроме пенсии. Спустя два года после её смерти квартиры были оформлены в наследство Кулюкиным.