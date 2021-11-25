У Счётной палаты Нижнего Тагила станет больше полномочий

У сотрудников Счётной палаты Нижнего Тагила появятся новые обязанности и полномочия. Нововведения связаны с изменениями в ФЗ № 255-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

«Изменятся методы работы контрольно-счётных органов. Это касается стандартов проверок. Кадровые вопросы тоже подвержены изменениям. Инспектора теперь будут отвечать каждый за определённую квалификацию», — пояснил АН «Между строк» председатель Счётной палаты Валерий Платунов.

Теперь Счётная палата должна будет не только проверять проект местного бюджета, но и проводить подробную экспертизу и обоснование всех его показателей. Также новой обязанностью контрольно-счётных органов станет проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Если раньше Счётная палата контролировала порядок управления и распоряжения городским имуществом, то теперь она сможет оценивать, нужна ли та или иная собственность муниципальным организациям. Кроме того, контрольно-счётные органы будут оценивать риски социально-экономического развития города, которое, как правило, планируется на несколько лет вперёд.

Помимо этого, повысится статус председателя Счётной палаты и его заместителей. Они получат статус лиц, замещающих муниципальные должности. К таким лицам относятся и депутаты гордумы.

Для того чтобы нововведения вступили в силу, осталось получить одобрение главы города и городской думы. В последующем изменения будут приняты в Устав города.