Общество

У Счётной палаты Нижнего Тагила станет больше полномочий

25.11.2021 17:37
У Счётной палаты Нижнего Тагила станет больше полномочий

У сотрудников Счётной палаты Нижнего Тагила появятся новые обязанности и полномочия. Нововведения связаны с изменениями в ФЗ № 255-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

«Изменятся методы работы контрольно-счётных органов. Это касается стандартов проверок. Кадровые вопросы тоже подвержены изменениям. Инспектора теперь будут отвечать каждый за определённую квалификацию», пояснил АН «Между строк» председатель Счётной палаты Валерий Платунов.

Теперь Счётная палата должна будет не только проверять проект местного бюджета, но и проводить подробную экспертизу и обоснование всех его показателей. Также новой обязанностью контрольно-счётных органов станет проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Если раньше Счётная палата контролировала порядок управления и распоряжения городским имуществом, то теперь она сможет оценивать, нужна ли та или иная собственность муниципальным организациям. Кроме того, контрольно-счётные органы будут оценивать риски социально-экономического развития города, которое, как правило, планируется на несколько лет вперёд.

Помимо этого, повысится статус председателя Счётной палаты и его заместителей. Они получат статус лиц, замещающих муниципальные должности. К таким лицам относятся и депутаты гордумы.

Для того чтобы нововведения вступили в силу, осталось получить одобрение главы города и городской думы. В последующем изменения будут приняты в Устав города.

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