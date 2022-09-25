У резидентов территорий опережающего развития в закрытых городах появились дополнительные возможности 

Правительство РФ расширило условия для экономической деятельности резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в закрытых городах. Это даст дополнительные возможности для развития бизнеса в двух территориях Свердловской области — «Новоуральск» и «Лесной», рассказали АН «Между строк» в Министерстве инвестиций и развития Свердловской области.

Как пояснила и. о. министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова, принятые изменения предусматривают снятие ограничений по большинству видов экономической деятельности для резидентов ТОСЭР:

«До настоящего времени при создании ТОСЭР для резидентов устанавливался разрешённый перечень видов деятельности. Так, в территориях “Новоуральск” и “Лесной” были разрешены около 20 видов деятельности. Сейчас установлен запрещающий перечень из 23 видов, а вся остальная деятельность разрешена — это свыше двух тысяч наименований деятельности. Таким образом существенно повышается инвестиционная привлекательность этих преференциальных территорий, будут запускаться новые производства, создаваться рабочие места».

В числе запрещённых ВЭД на территории ТОСЭР: лесозаготовка, производство нефтепродуктов, алкогольных напитков, табачных изделий, операции с недвижимым имуществом.

Напомним, что все резиденты ТОСЭР при реализации инвестиционных проектов получают возможность воспользоваться дополнительными мерами поддержки, включая налоговые льготы и преференции.

В настоящее время в территориях «Новоуральск» и «Лесной» зарегистрировано 28 резидентов. Ими инвестировано в проекты 528 миллионов рублей, создано 736 рабочих мест. К реализации действующими и потенциальными резидентами этих территорий заявлены проекты с общим объёмом инвестиций 6,8 миллиарда рублей, созданием более двух тысяч рабочих мест.