У одной из госпитализированных жительниц Нижнего Тагила коронавирус не подтвердился

У одной из жительниц Нижнего Тагила, которую 30 января госпитализировали в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус, диагноз не подтвердился. Об этом АН «Между строк» сообщила сама девушка. Она рассказала, что у неё обнаружили лишь сезонный вирус.

«Мне уже легче. Температуры нет, небольшой насморк и горло болит. Так что иду на поправку», — говорит девушка.

Напомним, 28 января, сразу после возращения домой из Тайланда с пересадкой в Китае, у девушки до 38 градусов поднялась температура. Сначала она пыталась сбить жар сама, потом вызвала скорую помощь и её увезли в больницу, чтобы исключить возможность заражения китайским вирусом.

У второй госпитализированной тагильчанки, которая с ноября находилась в Пекине, результаты анализов ещё не готовы. В любом случае обе девушки пробудут в больнице ещё неделю, до полного выздоровления.