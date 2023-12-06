«У нас остался только один электромонтёр на весь посёлок, и тот сейчас в отпуске». Сегодня в Черноисточинске в 25-градусный мороз отключили электричество

Сегодня в Черноисточинске в 25-градусный мороз отключили электричество. Об этом АН «Между строк» сообщили жители посёлка. Отключение произошло около 14:30. Без электричества осталась большая часть домов.

«Электричества нет уже в течение часа, никто не может сказать, что происходит. Наш дом не газифицирован. Мы пользуемся печным отоплением, но без электричества возможности полноценно отапливать дом нет, ведь не работает циркуляционный насос. Впереди морозы. В такое время в посёлке постоянно возникают какие-то неполадки с электроснабжением, руководство энергоснабжающей компании ссылается на старое оборудование и большую нагрузку на сеть», — рассказала АН «Между строк» жительница посёлка Алёна.

По её словам, в энергоснабжающей организации, которой в Черноисточинске является «Тагилэнергосети» (филиал АО «Облкоммунэнерго»), не хватает сотрудников.

«После отключения вызвали аварийную службу, но штатных сотрудников не хватает, в посёлке отсутствует даже начальник участка. У нас остался только один электромонтёр на весь посёлок, и тот сейчас в отпуске», — жалуется Алёна.

В пресс-службе АО «Облкомунэнерго» факт аварийного отключения электричества в посёлке подтвердили, отметив, что причину технического сбоя ещё предстоит выяснить.

«В посёлке Черноисточинск 6 декабря в 14:30 произошло технологическое нарушение на воздушной линии электропередачи. Оперативно-выездная бригада филиала “Тагилэнергосети” оперативно прибыла в распределительный пункт и успешно включила ЛЭП. В настоящее время все потребители запитаны от данной ЛЭП», — сообщили АН «Между строк» в пресс-службе компании.

В «Облкоммунэнерго» пояснили, что на текущий момент подача электроэнергии полностью восстановлена, включение состоялось в 15:57.