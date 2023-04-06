«У нас есть исправительная система, пусть она и работает, а расстреливать не надо». Что жители Нижнего Тагила думают о возможном возвращении смертной казни в России (ВИДЕООПРОС)

Разговоры о возвращении к такому виду наказания как смертная казнь не утихали в России много лет, но в сегодняшней повестке они начали возникать гораздо чаще. Государственные деятели, чиновники и депутаты регулярно высказываются о возвращении смертной казни.

16 апреля 1997 года в России был подписан протокол к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которому смертная казнь в стране была отменена. Госдума должна была утвердить протокол до мая 1999 года, но так и не сделала этого. Формально документ для РФ не вступил в силу, но по международным правилам после подписания договора страна должна вести себя как в случае его подписания, поэтому сейчас на смертную казнь в России наложен мораторий.

Журналисты АН «Между строк» провели опрос среди жителей Нижнего Тагила, чтобы узнать, нужна ли в России смертная казнь и готовы ли они стать присяжными в суде при вынесении вердикта. Большинство тагильчан высказались против отмены моратория, но нашлись и те, кто активно поддерживает идею возвращения смертной казни.

При этом они считают, что возможность быть присяжным подразумевает под собой ответственность, поэтому большинство респондентов принимать решение о виновности или невиновности подсудимого отказались бы. Часть опрошенных вспомнили о возможных судебных ошибках и их необратимых последствиях. Также некоторые тагильчане отметили, что смертная казнь исключает возможность социализации преступника и создаёт атмосферу насилия.