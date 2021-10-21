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У Кончаловского приз зрительских симпатий, а у фильма про кино в глубинке — Гран-при. В Екатеринбурге подвели итоги фестиваля «Россия» 

21.10.2021 10:59
У Кончаловского приз зрительских симпатий, а у фильма про кино в глубинке — Гран-при. В Екатеринбурге подвели итоги фестиваля «Россия» 

Накануне в Екатеринбурге подвели итоги XXXII Открытого фестиваля документального кино «Россия». Гран-при забрал фильм «Дальний план» (12+) московского режиссёра Владимира Головнёва, который рассказывает о том, какое значение для жителей глубинки имеют кино и кинотеатры. 

«Этот фильм не вызвал споров вообще в нашем жюри, все были восхищены историей, режиссёром. Мне вдвойне приятно, что режиссёр сохраняет традицию уральской школы документального кино, хотя и уехал в далёкий чужой город», — передаёт слова председателя жюри конкурса документальных фильмов режиссёра Алексея Федорченко ТАСС.  

Режиссёру-победителю Владимиру Головнёву вручили грант на съёмку следующего фильма в размере 100 тысяч рублей.

Приз зрительских симпатий в номинации документального кино получил фильм Андрея Кончаловского «Человек неунывающий» (12+), а в номинации телевизионных документальных фильмов «Последний адмирал Советского Союза» (12+) Геннадия Каюмова из Москвы.

В конкурсе документальных фильмов лучшей полнометражкой признаны «Чемпионки» (12+) режиссёра из Екатеринбурга М. Чувайлова. В номинации «Лучший короткометражный фильм» награду получила «Реанимация жизни» (16+) режиссёра В. Захарова из Луганска. 

  • «Россия» один из старейших кинофорумов, который проводится в Екатеринбурге с 1988 года. В разные годы председателями жюри были Элем Климов, Глеб Панфилов, Александр Митта, Сергей Пускепалис, Владимир Меньшов.
  • В этом году фестиваль проходил с 15 по 20 октября в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и других городах Свердловской области. 
  • В шорт-лист вошли 62 фильма. В состав жюри вошли режиссёры Алексей Федорченко, Айбек Дайырбеков, Анна Драницына, Вадим Цаликов и писатель Роман Сенчин. 
Фото: официальный паблик фестиваля «Россия» во «ВКонтакте» / фрагмент фото / Алексей Быков, Виктория Чамовских
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