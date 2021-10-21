Накануне в Екатеринбурге подвели итоги XXXII Открытого фестиваля документального кино «Россия». Гран-при забрал фильм «Дальний план» (12+) московского режиссёра Владимира Головнёва, который рассказывает о том, какое значение для жителей глубинки имеют кино и кинотеатры.
«Этот фильм не вызвал споров вообще в нашем жюри, все были восхищены историей, режиссёром. Мне вдвойне приятно, что режиссёр сохраняет традицию уральской школы документального кино, хотя и уехал в далёкий чужой город», — передаёт слова председателя жюри конкурса документальных фильмов режиссёра Алексея Федорченко ТАСС.
Режиссёру-победителю Владимиру Головнёву вручили грант на съёмку следующего фильма в размере 100 тысяч рублей.
Приз зрительских симпатий в номинации документального кино получил фильм Андрея Кончаловского «Человек неунывающий» (12+), а в номинации телевизионных документальных фильмов — «Последний адмирал Советского Союза» (12+) Геннадия Каюмова из Москвы.
В конкурсе документальных фильмов лучшей полнометражкой признаны «Чемпионки» (12+) режиссёра из Екатеринбурга М. Чувайлова. В номинации «Лучший короткометражный фильм» награду получила «Реанимация жизни» (16+) режиссёра В. Захарова из Луганска.
- «Россия» — один из старейших кинофорумов, который проводится в Екатеринбурге с 1988 года. В разные годы председателями жюри были Элем Климов, Глеб Панфилов, Александр Митта, Сергей Пускепалис, Владимир Меньшов.
- В этом году фестиваль проходил с 15 по 20 октября в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и других городах Свердловской области.
- В шорт-лист вошли 62 фильма. В состав жюри вошли режиссёры Алексей Федорченко, Айбек Дайырбеков, Анна Драницына, Вадим Цаликов и писатель Роман Сенчин.