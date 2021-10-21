Накануне в Екатеринбурге подвели итоги XXXII Открытого фестиваля документального кино «Россия». Гран-при забрал фильм «Дальний план» (12+) московского режиссёра Владимира Головнёва, который рассказывает о том, какое значение для жителей глубинки имеют кино и кинотеатры.

«Этот фильм не вызвал споров вообще в нашем жюри, все были восхищены историей, режиссёром. Мне вдвойне приятно, что режиссёр сохраняет традицию уральской школы документального кино, хотя и уехал в далёкий чужой город», — передаёт слова председателя жюри конкурса документальных фильмов режиссёра Алексея Федорченко ТАСС.

Режиссёру-победителю Владимиру Головнёву вручили грант на съёмку следующего фильма в размере 100 тысяч рублей.

Приз зрительских симпатий в номинации документального кино получил фильм Андрея Кончаловского «Человек неунывающий» (12+), а в номинации телевизионных документальных фильмов — «Последний адмирал Советского Союза» (12+) Геннадия Каюмова из Москвы.

В конкурсе документальных фильмов лучшей полнометражкой признаны «Чемпионки» (12+) режиссёра из Екатеринбурга М. Чувайлова. В номинации «Лучший короткометражный фильм» награду получила «Реанимация жизни» (16+) режиссёра В. Захарова из Луганска.